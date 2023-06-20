19:52 19 июня Киев, Украина





Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, полученные от источников. Украина еще не получила некоторое оружие, за которое заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов. При этом часть средств и техники, полученной Силами обороны от союзников, оказалась настолько старой, что она считалась пригодной лишь для того, чтобы разобрать на запчасти.Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные, полученные от источников.

"Документы украинского правительства показывают, что по состоянию на конец прошлого года Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов после российского вторжения в феврале 2022 года за оставшиеся полностью или частично невыполненные контракты", — говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, два человека, участвовавшие в закупке оружия Украиной, сказали, что часть этого оружия была в конце концов доставлена, а в некоторых случаях посредники вернули деньги. Однако по состоянию на начало весны 2023 года Украина оплатила сотни миллионов долларов, в том числе государственным компаниям, за оружие, которое так и не смогло получить. При этом заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений, в недавнем интервью подтвердил, что у Украины были проблемы с подрядчиками по выполнению контрактов.



Издание подчеркивает, что при масштабах Издание подчеркивает, что при масштабах закупки оружия Украиной проблемы неизбежны. При этом после вторжения России в 2022 году западные союзники отправили Украине оружие в десятки миллиардов долларов.

"По состоянию на прошлую неделю только Соединенные Штаты предоставили военную помощь на сумму около 40 миллиардов долларов (и еще больше в виде финансовой и гуманитарной помощи), а европейские союзники также предоставили десятки миллиардов долларов. Кроме того, Украина потратила собственные миллиарды долларов на рынке частного оружия", - отмечает NYT.

Многие поставки от западных союзников связаны с современным оружием, таким как американские системы ПВО, доказавшие свою высокую эффективность против российских беспилотников и ракет. Однако в других случаях союзники предоставили Украине накопившееся оборудование, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте.