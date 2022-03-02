Нынешний формат Восточного партнерства неэффективен - Кулеба

17:07 31 Май Киев, Украина

Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба хочет обсудить с ЕС будущее Восточного партнерства, чтобы создать формат, который позволит удовлетворить нацинтересы Украины.

Об этом глава МИД заявил во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"В нынешнем виде Восточное партнерство - не тот формат, который позволяет эффективно удовлетворять национальные интересы Украинского государства. Соответственно, мы будем говорить с Европейским Союзом о будущем Восточного партнерства, но мы не вступим в этот диалог до того, пока не синхронизируем свое видение с парламентариями", - отметил министр.

Он добавил, что будет участвовать на ближайшем заседании парламентского комитета и надеется на предметный разговор.

"Дело в том, что на фоне событий в Беларуси, на фоне недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном все труднее становится представить, каким образом Восточное партнерство может функционировать в нынешнем формате. И, по мнению Украины, мы должны сосредоточиться на решении своих национальных задач европейской интеграции, должны четко координироваться с теми странами, которые разделяют цели европейской интеграции", - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что недавно Киев посетили министры иностранных дел Молдовы и Грузии, совместно с которыми в Киеве создано ассоциированное трио для координации действий на треке европейской интеграции, в том числе и в политике соседства, в Восточном партнерстве.