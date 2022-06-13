Национальная полиция Украины собрала данные на более 2 млн человек в базе "Блок-пост"

14:27 13 июня Киев, Украина

В базе Национальной полиции "Блок-пост", с помощью которой в ходе проверки выявляют диверсионно-разведывательные группы, уже содержатся данные на более 2 млн человек.



Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что выявление ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.





Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн. человек.



То есть, всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр", - сообщил глава Нацполиции. "Для этого у нас создана база "Блок-пост", куда внесено более 2 млн данных о членах незаконных вооруженных формирований как аннексированного Крыма, так и так называемых "ЛНР" и "ДНР". В этой базе – все преступники, которые есть в наших базах данных, которые могли быть, например, завербованные, коллаборанты и т.д.Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн. человек.То есть, всех, кто садится в поезд, всех, кто проезжает блокпост, мы проверяем через нашу систему и через этот реестр", - сообщил глава Нацполиции.



Клименко сообщил, что в ходе проверки по этой базе полицейские выявили более 230 находившихся в розыске людей и передали их соответствующим органам, а также установили более 1500 подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.



Кроме того, как рассказал глава Нацполиции, международные партнеры предоставили украинским полицейским программу установления личности по лицу.