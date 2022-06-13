Национальная полиция Украины собрала данные на более 2 млн человек в базе "Блок-пост"

В базе Национальной полиции "Блок-пост", с помощью которой в ходе проверки выявляют диверсионно-разведывательные группы, уже содержатся данные на более 2 млн человек.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что выявление ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Отвечая на вопрос о том, как так получилось, что огромное количество ДРГ оказалось в Киеве накануне войны, глава Нацполиции отметил, что выявление ДРГ не является прямой компетенцией полиции, однако с первого дня полномасштабного вторжения рф в Украину полицейские помогали спецслужбам бороться с такими группами.
Клименко сообщил, что в ходе проверки по этой базе полицейские выявили более 230 находившихся в розыске людей и передали их соответствующим органам, а также установили более 1500 подозрительных лиц, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.
Кроме того, как рассказал глава Нацполиции, международные партнеры предоставили украинским полицейским программу установления личности по лицу.
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