Новым израильским послом в Украине стал выходец из Санкт-Петербурга

07:01 21 июня Киев, Украина

Израиль определился с выбором кандидатуры на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине - им стал выходец из Санкт-Петербурга, Михаил Бродский



Об этом указано на facebook-странице Бродского.



В прикрепленном к посту материале говорится, что Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году иммигрировал в Израиль.



В ближайшие недели он приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, заменив посла Джоэля Лиона.



В 2002 году Михаил Бродский уже поступил на работу в Министерство иностранных дел Израиля. В начале своей карьеры около 5 лет он работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. Бродский был послом в Казахстане и Кыргызстане, а через несколько недель приступит к работе в Украине.