Новый замруководителя Офиса президента

Владимир Зеленский назначил нового зампредстедателя Офиса президента, им стал Олег Татаров, его деятельность будет направлена на создание госполитики в сфере правоохранительной деятельности.
Соответствующий указ №310/2020 размещен на сайте ОПГ в среду, 5 августа.
Олег Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.
Работал в органах внутренних дел с 1999 года, в частности занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.
В 2016 году из-за Татарова, который защищал интересы депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадима Новинского, произошел конфликт между тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко и Новинским.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии