Новый замруководителя Офиса президента

14:00 06 Август Киев, Украина

Владимир Зеленский назначил нового зампредстедателя Офиса президента, им стал Олег Татаров , его деятельность будет направлена на создание госполитики в сфере правоохранительной деятельности.

«Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины», - говорится в сообщении.

Соответствующий указ №310/2020 размещен на сайте ОПГ в среду, 5 августа.

«В сферу моих компетенций входит формирование государственной политики в области правоохранительной деятельности, экспертное-аналитическое обеспечение деятельности Офиса президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека», - сказал Олег Татаров

Олег Татаров - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.

Работал в органах внутренних дел с 1999 года, в частности занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД Украины. С 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

В 2016 году из-за Татарова, который защищал интересы депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадима Новинского, произошел конфликт между тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко и Новинским.