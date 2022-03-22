Новый законопроект президента, который решит вопросы КСУ

10:20 30 октября Киев, Украина

Вечером 29 октября, Президент Украины огласил суть нового законопроекта, которым он предлагает отменить предыдущие решения Конституционного Суда о закрытии электронных деклараций и отличие уголовной ответственности за ложные данные о состоянии чиновников.



Сам проект называется "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Упомянутое решение КС в нем характеризуется как "дерзкое и беспрецедентное нарушение основных принципов своей деятельности" и "попытка свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине".



В законе лишь 4 основных пункта.



В первом говорится о том, что решение КС от 27 октября об электронных Декларациях "является ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) и принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".



Ранее в НАПК, которое проверяет декларации чиновников на предмет правдивости, заявляли о том, что обнаружили у нескольких судей КС несоответствия между декларируемыми и реальными доходами, что создает для них конфликт интересов по данному делу.



Другим пунктом своего законопроекта президент предлагает восстановить действие норм закона "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, которые недавно отменил Конституционный Суд.



Таким образом глава государства хочет восстановить все полномочия НАПК и уголовную ответственность за ложные данные в декларациях или непредставление таких деклараций.



Кроме того, президент предлагает Верховной Раде прекратить полномочия всего Конституционного суда.



Следует отметить, что процедуры фактического увольнения судей КС Верховной Радой не предусмотрено ни в Конституции, ни в законах Украины.



Например, статья 149-1 Конституции говорит о том, что уволить судей КС может только сам суд двумя третями голосов от своего состава и при определенных основаниях для этого.



Наконец, последнее предложение от президента - безотлагательно начать процедуру конкурса и назначения новых судей Конституционного суда.

"Проект Закона Украины разработан с целью обеспечения соблюдения конституционного строя в Украине и недопущения узурпации власти судьями Конституционного Суда Украины", - говорится в пояснительной записке к президентскому законопроекту.

Когда могут проголосовать

Следующее пленарное заседание Верховной Рады должно состояться 3 ноября. Но президентскую инициативу еще должен рассмотреть профильный комитет. В "Слуге народа", это может произойти уже в ближайшее время и есть вероятность, что законопроект вынесут на голосование на следующей неделе.



Впрочем, процесс может затянуться, если кто-то подаст альтернативный законопроект.



В то же время пока неизвестно, хватит голосов за него - во фракции "Слуги народа" говорят, что среди ее депутатов нет единого мнения по ситуации.