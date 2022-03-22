Новый законопроект президента, который решит вопросы КСУ

Вечером 29 октября, Президент Украины огласил суть нового законопроекта, которым он предлагает отменить предыдущие решения Конституционного Суда о закрытии электронных деклараций и отличие уголовной ответственности за ложные данные о состоянии чиновников.
Сам проект называется "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Упомянутое решение КС в нем характеризуется как "дерзкое и беспрецедентное нарушение основных принципов своей деятельности" и "попытка свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине".
В законе лишь 4 основных пункта.
В первом говорится о том, что решение КС от 27 октября об электронных Декларациях "является ничтожным (таким, которое не создает правовых последствий) и принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
Ранее в НАПК, которое проверяет декларации чиновников на предмет правдивости, заявляли о том, что обнаружили у нескольких судей КС несоответствия между декларируемыми и реальными доходами, что создает для них конфликт интересов по данному делу.
Другим пунктом своего законопроекта президент предлагает восстановить действие норм закона "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, которые недавно отменил Конституционный Суд.
Таким образом глава государства хочет восстановить все полномочия НАПК и уголовную ответственность за ложные данные в декларациях или непредставление таких деклараций.
Кроме того, президент предлагает Верховной Раде прекратить полномочия всего Конституционного суда.
Следует отметить, что процедуры фактического увольнения судей КС Верховной Радой не предусмотрено ни в Конституции, ни в законах Украины.
Например, статья 149-1 Конституции говорит о том, что уволить судей КС может только сам суд двумя третями голосов от своего состава и при определенных основаниях для этого.
Наконец, последнее предложение от президента - безотлагательно начать процедуру конкурса и назначения новых судей Конституционного суда.
Когда могут проголосовать
Следующее пленарное заседание Верховной Рады должно состояться 3 ноября. Но президентскую инициативу еще должен рассмотреть профильный комитет. В "Слуге народа", это может произойти уже в ближайшее время и есть вероятность, что законопроект вынесут на голосование на следующей неделе.
Впрочем, процесс может затянуться, если кто-то подаст альтернативный законопроект.
В то же время пока неизвестно, хватит голосов за него - во фракции "Слуги народа" говорят, что среди ее депутатов нет единого мнения по ситуации.
Впрочем, процесс может затянуться, если кто-то подаст альтернативный законопроект.
В то же время пока неизвестно, хватит голосов за него - во фракции "Слуги народа" говорят, что среди ее депутатов нет единого мнения по ситуации.
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