Новый законопроект о списании ипотек и кредитов - Гетманцев

08:08 06 июня Киев, Украина

В Украине подготавливается законопроект, при котором будут списываться ипотеки и потребкредиты, имущество было уничтожено в ходе войне.

Детали законодательной инициативы озвучил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона в воскресенье, 5 июня.



Так, он отметил, что по поручению президента Владимира Зеленского состоялась встреча с руководителем Нацбанка Кириллом Тимошенко и премьер-министром Денисом Шмыгалем, в ходе которой участники согласовали, что эта мера является своевременной и ее надо применять.



Гетманцев назвал несколько важных положений разрабатываемого законопроекта:

инициатива будет касаться только добросовестных заемщиков, то есть тех, которые до войны своевременно платили по ипотечным обязательствам;





списание вступает в силу по заявлению лица, взявшего ипотечный кредит;





должно быть доказано, что имущество, приобретенное по потребительскому или ипотечному кредиту, уничтожено.

Глава комитета подчеркнул, что для реализации законопроекта средства выделит государство - по аналогии с компенсациями за уничтоженное или разрушенное/сильно поврежденное жилье. Однако, уточнил он, на данный момент с источником финансирования еще определяются: это будет или госбюджет, или помощь партнеров.