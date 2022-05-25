Новый штамм коронавируса: Украина пока не будет закрывать небо с Британией
21:43 21 декабря Киев, Украина
Глава Мининфраструктуры
Украины Владислав Криклий
сообщил, что сейчас Украина не будет останавливать авиасообщение с Великобританией.
"Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией. У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев из обучению из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил чиновник.
По его словам, будет вестись мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости это решение изменят.
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