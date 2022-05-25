Новый штамм коронавируса: Украина пока не будет закрывать небо с Британией

21:43 21 декабря Киев, Украина

Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что сейчас Украина не будет останавливать авиасообщение с Великобританией.

"Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией. У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев из обучению из-за границы домой на рождественские каникулы", - отметил чиновник.

По его словам, будет вестись мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости это решение изменят.