12:39 16 Январь Киев, Украина

Как заявили недавно в Кремле, никто не имеет права указывать, что российская армия может делать на своей территории. Но проблема в том, что либо в Кремле по привычке врут, либо российская военная техника опять «заблудилась». Россия продолжает наращивать свое военное присутствие не только на своей территории, граничащей с Украиной, но и на украинской территории, временно неподконтрольной Киеву.

Как сообщила украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), за прошлые сутки на Донбассе были размещены 275 единиц военной техники, принадлежащей войскам РФ. Это стало очередным грубым нарушением Минских соглашений.

В число указанной техники входят десятки танков, БМП, гаубиц, самоходных артиллерийских установок и комплексов РСЗО.

Прикрывая свои беззаконные действия, пророссийские бандформирования обстреляли вблизи села Васильевка беспилотник наблюдателей ОБСЕ.

Кроме того, как сообщили в СЦКК, БПЛА СММ малого радиуса подверглись действию глушения сигнала GPS во время контрольных полетов.

Все это свидетельствует об усилении процесса эскалации напряжения на линии столкновения.