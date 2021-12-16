Новый руководитель Государственного агентства лесных ресурсов

Кабмин на заседании 15 июля назначил новым главой Гослесагентства директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузьовича.
Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 июля.
Сегодня Кабмин, среди прочего, рассматривал ряд кадровых вопросов, в частности, о назначении нового руководителя Гослесагентства и его зама.
Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 июля.
Сегодня Кабмин, среди прочего, рассматривал ряд кадровых вопросов, в частности, о назначении нового руководителя Гослесагентства и его зама.
Известно, что Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.
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