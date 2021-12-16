Новый руководитель Государственного агентства лесных ресурсов

17:38 15 Июль Киев, Украина





Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 июля.



Сегодня Кабмин, среди прочего, рассматривал ряд кадровых вопросов, в частности, о назначении нового руководителя Гослесагентства и его зама. Кабмин на заседании 15 июля назначил новым главой Гослесагентства директора ГП "Национальные инновационные проекты" Василия Кузьовича.Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 июля.Сегодня Кабмин, среди прочего, рассматривал ряд кадровых вопросов, в частности, о назначении нового руководителя Гослесагентства и его зама.

«Кузевич Василий Степанович стал председателем Государственного агентства лесных ресурсов. Болоховец Юрий Витальевич стал заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов», - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко

Известно, что Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.