Новый премьер Японии намерен встретиться с лидером КНДР

Приступивший к исполнению обязанностей, вновь избранный глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил о желании Японии нормализовать отношения с КНДР. Выступая вчера, 25 сентября, на политических дебатах сессии Генассамблеи ООН, премьер выразил свое намерение встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном даже без предварительных договоренностей.
Суга добавил, что Токио стремится к нормализации отношений с Пхеньяном путем всестороннего решения общих проблем.
Напомним, ранее за кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра проголосовали 314 из 462 депутатов ключевой нижней палаты парламента.
Визит японского экс-премьера в храм вызвал возмущение в Южной Корее.
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