Новый премьер Японии намерен встретиться с лидером КНДР

13:04 26 Сентябрь Киев, Украина

Приступивший к исполнению обязанностей, вновь избранный глава правительства Японии Есихидэ Суга заявил о желании Японии нормализовать отношения с КНДР. Выступая вчера, 25 сентября, на политических дебатах сессии Генассамблеи ООН, премьер выразил свое намерение встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном даже без предварительных договоренностей.

"В качестве нового премьер-министра Японии я готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий", - отметил он.

Суга добавил, что Токио стремится к нормализации отношений с Пхеньяном путем всестороннего решения общих проблем.

"Таких проблем, как похищения японских граждан северокорейской разведкой, ракетно-ядерная программа КНДР и урегулирование вопросов печального прошлого", - уточнил премьер и подчеркнул, что не упустит ни единой возможности для достижения этой цели.

Напомним, ранее за кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра проголосовали 314 из 462 депутатов ключевой нижней палаты парламента.

Визит японского экс-премьера в храм вызвал возмущение в Южной Корее.