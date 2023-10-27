Новый премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, подтвердил свою позицию о том, что он не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине, подчеркнув это в ходе своего выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам в преддверии саммита лидеров в Брюсселе.
Согласно информации от Aktuality, Фицо подчеркнул свое намерение не оказывать военную поддержку Украине и выразил мнение, что лучше продолжать мирные переговоры в течение десяти лет, чем вести бесплодные боевые действия друг против друга.
Премьер также отметил, что, по его мнению, в ходе текущего этапа конфликта россия достигла больших территориальных успехов, чем Украина.
В своем выступлении перед комитетом он также заявил, что не намерен поддерживать европейские санкции против россии, пока не будет оценено их воздействие на страны Евросоюза.
Согласно информации от Aktuality, Фицо подчеркнул свое намерение не оказывать военную поддержку Украине и выразил мнение, что лучше продолжать мирные переговоры в течение десяти лет, чем вести бесплодные боевые действия друг против друга.
Премьер также отметил, что, по его мнению, в ходе текущего этапа конфликта россия достигла больших территориальных успехов, чем Украина.
В своем выступлении перед комитетом он также заявил, что не намерен поддерживать европейские санкции против россии, пока не будет оценено их воздействие на страны Евросоюза.
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