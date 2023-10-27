Новый премьер Словакии не будет поддерживать военную помощь Украине

12:31 26 октября Киев, Украина

Новый премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, подтвердил свою позицию о том, что он не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине, подчеркнув это в ходе своего выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам в преддверии саммита лидеров в Брюсселе.

Согласно информации от Aktuality, Фицо подчеркнул свое намерение не оказывать военную поддержку Украине и выразил мнение, что лучше продолжать мирные переговоры в течение десяти лет, чем вести бесплодные боевые действия друг против друга.

Премьер также отметил, что, по его мнению, в ходе текущего этапа конфликта россия достигла больших территориальных успехов, чем Украина.

В своем выступлении перед комитетом он также заявил, что не намерен поддерживать европейские санкции против россии, пока не будет оценено их воздействие на страны Евросоюза.