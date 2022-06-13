Новый посол Украины в Польше Василий Зварич начал свою дипмиссию

10:15 13 июня Киев, Украина

Новый посол Украины в Польше Василий Зварич прибыл в Варшаву и начинает свою дипломатическую миссию, об этом он написал в Фейсбук.

"Привет из Польши! Мы прибыли решительно работать 24/7 для укрепления украинско-польской дружбы! Вместе с Польшей мы сильнее и вместе обязательно победим! Спасибо за солидарность и поддержку Украины!", - заявил Зварич.

На этой должности он заменил Андрея Дещицу, который был послом Украины в Польше с октября 2014 года. Как известно, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с поста посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварыча. Соответствующие указы №№43/2022 и 44/2022 от 8 февраля опубликованы на сайте главы государства.

Ранее Зварич был директором Второго территориального департамента и заместителем директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел, был советником-посланником посольства Украины в Польше.Также работал на дипломатических должностях в посольствах Украины в Польше (дважды), Турции и США.