Новый посол Польши в Украине: историк и журналист Ярослав Гузи

Польша назначила нового посла в Украине. Новый посол Польши в Украине заслуженный историк и опытный журналист Ярослав Гузи, которому 68 лет. Назначение было официально утверждено приказом министра иностранных дел Польши, Збигнева Рау, как сообщила пресс-служба МИД Польши.
Заодно были выданы приказы о назначении послов в Вьетнаме, Боснии и Герцеговине, а также в Анголе.
Известно, что Ярослав Гузи обладает обширными знаниями в области социологии и прошел сложный путь в своей биографии. В период коммунистического режима он активно противостоял власти и был даже подвергнут политической интернировке. В начале 90-х годов он был советником министра обороны и позже занимался предпринимательской деятельностью.
На посту посланника Польши в Украине, Ярослав Гузи сменит Бартоша Цихоцкого, который исполнял обязанности с февраля 2019 года.
Заодно были выданы приказы о назначении послов в Вьетнаме, Боснии и Герцеговине, а также в Анголе.
Известно, что Ярослав Гузи обладает обширными знаниями в области социологии и прошел сложный путь в своей биографии. В период коммунистического режима он активно противостоял власти и был даже подвергнут политической интернировке. В начале 90-х годов он был советником министра обороны и позже занимался предпринимательской деятельностью.
На посту посланника Польши в Украине, Ярослав Гузи сменит Бартоша Цихоцкого, который исполнял обязанности с февраля 2019 года.
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