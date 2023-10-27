Новый пакет военной помощи от США: боеприпасы и ракеты для NASAMS и HIMARS

США выделили Украине военную помощь на сумму 150 миллионов долларов, в рамках которой предоставлены боеприпасы и ракеты для комплексов NASAMS и HIMARS.
Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
Помощь включает в себя 49 видов оборудования и материалов, предоставленных Украине администрацией Джо Байдена из запасов Министерства обороны начиная с августа 2021 года.
Среди основных компонентов нового пакета помощи:
Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
Помощь включает в себя 49 видов оборудования и материалов, предоставленных Украине администрацией Джо Байдена из запасов Министерства обороны начиная с августа 2021 года.
Среди основных компонентов нового пакета помощи:
- Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS).
- Ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны.
- Зенитные ракеты Stinger.
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).
- Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
- Ракеты с трубчатым запуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW).
- Системы Javelin.
- Более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию.
- Приборы ночного видения.
- Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.
- Снаряжение для холодной погоды.
- Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии