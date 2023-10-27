Новый пакет военной помощи от США: боеприпасы и ракеты для NASAMS и HIMARS

10:16 27 октября Киев, Украина

США выделили Украине военную помощь на сумму 150 миллионов долларов, в рамках которой предоставлены боеприпасы и ракеты для комплексов NASAMS и HIMARS.

Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

Помощь включает в себя 49 видов оборудования и материалов, предоставленных Украине администрацией Джо Байдена из запасов Министерства обороны начиная с августа 2021 года.

Среди основных компонентов нового пакета помощи:
  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS).
  • Ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны.
  • Зенитные ракеты Stinger.
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
  • Ракеты с трубчатым запуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW).
  • Системы Javelin.
  • Более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию.
  • Приборы ночного видения.
  • Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий.
  • Снаряжение для холодной погоды.
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Помощь по безопасности для Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более масштабный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - говорится в сообщении.