Новый пакет военной помощи от США: боеприпасы и ракеты для NASAMS и HIMARS

"Помощь по безопасности для Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более масштабный конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - говорится в сообщении.