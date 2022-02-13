Новый пакет санкций: фактор сдерживания или "мощная бомба" для экономики РФ

06:31 13 Февраль Киев, Украина

За последние пару суток в эфире ощутимо выросло напряжение ожидания военного вторжения. Этому поспособствовали, как всегда, сообщения западных СМИ. В противовес им украинские власти подробно информируют народ о реальном на сегодня положении на границе с РФ.

В своем выступлении на телевидении глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, чего стоит ожидать украинцам от противостояния с Россией, поскольку все поступающие с запада прогнозы развития событий пока не сбылись.

Прежде всего, как заметил Кулеба, сама Украина сейчас имеет очень сильную военную, дипломатическую и экономическую позицию. В плотном партнерском сотрудничестве с Евросоюзом и США был сформирован новый пакет санкций.

"И это будут очень болезненные санкции для русской Федерации. Поверьте, они нанесут непоправимый ущерб российской экономике. И это тоже фактор сдерживания", - сказал министр.

Опираясь на те данные, которыми располагает МИД, можно быть уверенным в полной готовности Украины к любому сценарию развития событий.

Дмитрий Кулеба подтвердил исключение из списка санкций отключение России от международной платежной системы SWIFT. К этому решению пришли многие страны ЕС, экономика которых могла бы тоже пострадать.

"Но надо понимать, если бы в этом пакете был SWIFT, то это была бы атомная бомба, но и без SWIFT этот пакет остается мощной бомбой", - отметил Кулеба.

Сенат США приступил к подготовке санкционного пакета против Беларуси, чтобы сдержать ее активное участие в военной агрессии РФ против Украины.

