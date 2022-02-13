Новый пакет санкций: фактор сдерживания или "мощная бомба" для экономики РФ

За последние пару суток в эфире ощутимо выросло напряжение ожидания военного вторжения. Этому поспособствовали, как всегда, сообщения западных СМИ. В противовес им украинские власти подробно информируют народ о реальном на сегодня положении на границе с РФ.
В своем выступлении на телевидении глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, чего стоит ожидать украинцам от противостояния с Россией, поскольку все поступающие с запада прогнозы развития событий пока не сбылись.
Прежде всего, как заметил Кулеба, сама Украина сейчас имеет очень сильную военную, дипломатическую и экономическую позицию. В плотном партнерском сотрудничестве с Евросоюзом и США был сформирован новый пакет санкций.
Опираясь на те данные, которыми располагает МИД, можно быть уверенным в полной готовности Украины к любому сценарию развития событий.
Дмитрий Кулеба подтвердил исключение из списка санкций отключение России от международной платежной системы SWIFT. К этому решению пришли многие страны ЕС, экономика которых могла бы тоже пострадать.
Сенат США приступил к подготовке санкционного пакета против Беларуси, чтобы сдержать ее активное участие в военной агрессии РФ против Украины.
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