Новый пакет помощи: Украина получит оборонительное оборудование от Швеции

11:25 18 августа Киев, Украина

Парламент Швеции одобрил предоставление Украине дополнительного ассортимента оборонительных средств, согласно информации, распространенной пресс-службой шведского законодательного органа.



В рамках нового пакета помощи, Украина получит комплектующие и товары первой необходимости на общую сумму 1,1 миллиарда шведских крон (эквивалентно более чем 3,7 миллиарда гривен).



В дополнение к этому, также будет осуществлена поставка боеприпасов и связанных с ними компонентов, средств для разминирования и транспортных средств на общую стоимость 2,15 миллиарда крон (превышает 7,2 миллиарда гривен).



Кроме того, шведский парламент дал согласие на реализацию определенного количества ракет типа Rb 99 (AMRAAM) в Соединенных Штатах, которые будут переданы Украине для усиления системы противовоздушной обороны.