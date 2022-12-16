Новый пакет помощи: США намерены отправить в Украину дополнительные системы ПВО

18:57 16 декабря Киев, Украина





Кирби сказал, что россия снова пытается "вселить страх в сердца украинского народа и сделать все еще тяжелее, поскольку сейчас наступила зима".



Администрация президента США Джо Байдена в пятницу, 16 декабря, осудила новые удары со стороны россии по Украине, пишет CNN. Координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что атаки "поразили преимущественно гражданскую инфраструктуру".Кирби сказал, что россия снова пытается "вселить страх в сердца украинского народа и сделать все еще тяжелее, поскольку сейчас наступила зима".

По его словам, в скором времени Вашингтон объявит следующий пакет безопасности для Украины. Он также добавил, что в него войдет еще большее количество средств противовоздушной обороны для страны.

"Думаю, можно ожидать в этом пакете дополнительные возможности противовоздушной обороны", - отметил американский чиновник.

Разговоры с Украиной о потребностях продолжаются, добавил чиновник.



Кирби также объявил, что первый транш на 53 миллиона долларов оборудования, связанного с энергетикой, уже поступил в Украину из США.

"Сюда входит то оборудование, которое им необходимо для экстренного ремонта", - сказал он.

По словам Кирби, его будет больше, чтобы выполнить обязательства США по выделению 53 миллионов долларов энергетической помощи.

Кирби также сообщил, что Соединенные Штаты не обнаружили признаков подготовки наступления оккупантов на Киев. Однако американцы внимательно следят за развитием ситуации.