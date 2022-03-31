Новый нардеп принес присягу перед парламентом

На сегодняшем заседании Рады, принес присягу нардеп от фракции "Голос" Андрей Шараскин.
Так, нардеп принес присягу перед парламентом.
Справка: Шараскин Андрей Андреевич, родился 20 сентября 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель ЧП "Театральная компания Андрея Шараскина", член политической партии "Голос", проживает в городе Тернополе. Получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора". Один из киборгов Донецкого аэропорта.
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