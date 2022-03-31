Новый нардеп принес присягу перед парламентом

11:52 06 ноября Киев, Украина

На сегодняшем заседании Рады, принес присягу нардеп от фракции "Голос" Андрей Шараскин.

"28 октября 2020 года ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Шараскина Андрея Андреевича, включенного в избирательный список партии "Голос", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Так, нардеп принес присягу перед парламентом.

"Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины", - сказал Шараскин.

Справка: Шараскин Андрей Андреевич, родился 20 сентября 1977 года, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель ЧП "Театральная компания Андрея Шараскина", член политической партии "Голос", проживает в городе Тернополе. Получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора". Один из киборгов Донецкого аэропорта.