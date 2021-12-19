Новый начальник Главного управления разведки Минобороны

14:48 10 Август Киев, Украина

На должность главы ГУР Минобороны назначен боевой офицер, пользующийся большим авторитетом, Кирилл Буданов . По словам Зеленского, Буданов не "кабинетный теоретик", а настоящий профессионал с огромным опытом.

Об этом сообщили в пресс-службы Главы государства.

"Президент Владимир Зеленский представил коллективу Главного управления разведки Министерства обороны Украины новоназначенного начальника Кирилла Буданова", - сообщили в Офисе Президента.

Президент отметил, что уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких вопросов.

"Это офицер, прошедший все ступени военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а следовательно - это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", - сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Ее основа - это военные профессионалы с большой буквы. Неоднократно ваши знания, ваш опыт и мастерство подтверждались как в мирных условиях, так и во время войны. За последние годы вам удалось нарастить свои способности и выйти на новый уровень. Однако мы с вами прекрасно понимаем - останавливаться рано. Впереди еще много задач и вызовов", - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский убежден, что все эти задачи будут по плечу новому руководителю ведомства.



Президент вручил Кириллу Буданову служебное удостоверение.



Начальник ГУР поблагодарил Президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего". "Честь превыше всего" - эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отметил Кирилл Буданов.



Начальник ГУР МОУ подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.