Новый начальник Главного управления разведки Минобороны

На должность главы ГУР Минобороны назначен боевой офицер, пользующийся большим авторитетом, Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Буданов не "кабинетный теоретик", а настоящий профессионал с огромным опытом.
Об этом сообщили в пресс-службы Главы государства.
Президент отметил, что уровень и профессионализм Кирилла Буданова не вызывают никаких вопросов.
Глава государства отметил, что в системе национальной безопасности Украины именно военная разведка является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.
Владимир Зеленский убежден, что все эти задачи будут по плечу новому руководителю ведомства.
Президент вручил Кириллу Буданову служебное удостоверение.
Начальник ГУР поблагодарил Президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего". "Честь превыше всего" - эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отметил Кирилл Буданов.
Начальник ГУР МОУ подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.
Президент вручил Кириллу Буданову служебное удостоверение.
Начальник ГУР поблагодарил Президента за доверие. Он отметил, что в своей работе будет руководствоваться принципом "Честь превыше всего". "Честь превыше всего" - эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено практически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отметил Кирилл Буданов.
Начальник ГУР МОУ подчеркнул, что он четко понимает поставленные перед ним задачи.
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