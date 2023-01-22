Новый министр обороны Германии Борис Писториус посетит Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал свою поездку в Украину, где планирует встретиться с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом Писториус сказал в интервью для Bild am Sonntag.
Отмечается, что Украина станет первой страной, которую он посетит в качестве министра обороны ФРГ.
Писториус отметил, что Германия "ведет очень тесный диалог" по вопросу танков с международными партнерами, прежде всего с США.
Ранее американское издание Business Insider сообщило, что Министерство обороны Германии умышленно откладывало проведение инвентаризации имеющихся танков Leopard, чтобы не создавать дополнительных ожиданий и давления на правительство относительно их возможной передачи Украине. По данным издания, такое распоряжение отдалось только сейчас, с приходом нового главы Минобороны.
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