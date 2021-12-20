Новый импульс политического диалога: Глава МИД Украины встретился с азербайджанским коллегой

18:43 03 Декабрь Киев, Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым на полях 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Стороны договорились придать новый импульс политическому диалогу между Украиной и Азербайджаном в 2022 году, в частности, обсудили организацию официального визита в Украину Президента Азербайджана Ильхама Алиева, обмен визитами министров иностранных дел.

Министры уделили особое внимание реализации масштабных проектов в отраслях энергетики и инфраструктуры.

Собеседники обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки дня, обменялись мнениями по ситуации с безопасностью в регионе. Стороны подтвердили неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

Справка: несмотря на пандемию COVID-19, начиная со второго полугодия 2021 года, наблюдается положительная динамика во внешней торговле между Украиной и Азербайджаном.

В январе-сентябре 2021 г. двусторонние объемы торговли товарами и услугами составили $691,5 млн. (↑33,3%): экспорт - $294,5 млн. (↑6,2%); импорт – $397 млн. (↑64,5%).

6 февраля 2022 будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном.