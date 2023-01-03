Новый год в оккупированной Макеевке начался салютом HIMARS

14:16 03 января Киев, Украина

В Макеевке Вооруженные силы Украины похоронили под ракетными ударами сотни молодых мобилизованных россиян.



Начался 2023 год… Кто смог послушать трогательное до слез поздравление Президента Украины Владимира Зеленского. А кто-то на фронте защищал спокойный сон украинцев…Но были и такие, которые незваными гостями пришли на украинскую землю и пытались устроить новогодний праздник. Они, видимо, не знали, что такие мероприятия без согласования с ВСУ заканчиваются смертельно для гостей-оккупантов.



Вот и макеевские мобики попали под раздачу подарков от ВСУ, HIMARS «пощелкали» их как орехи.



На момент удара в Макеевском общежитии дислоцировались:

24 вс 20-го отряда специального назначения ВВ ПриВО ВС рф;

20 в\с 360-го учебного полка связи ОВ МВД рф (в/ч 5204);

242 вс 631-го регионального учебного центра БП ракетных войск и артиллерии ВС рф.

По предварительным подсчетам, трупов российских военных около шестисот. Почему такое большое количество мобилизованных россиян было в одном месте? Ответ прост: уцелевших построек в Макеевке очень мало, мобиков пытаются держать всех вместе, чтобы лучше присматривать, чтобы не напились или не вздумали дезертировать. Кроме того, в подвале общежития был склад запасов топлива и чтобы никто из местных не разворовал, или сами командиры не продали – здание «под завязку» заселили в то время будущим боевыми единицами.



Следует также отметить, что российские командиры бестолковые и бездарные (об этом даже пишут российские блоггеры), вообще не думают о людях и особенно о том, как их рассредоточить.



Из-за тупости, самоуверенности, халатности (и называйте как угодно) теперь погибли под ракетными ударами сотни молодых, мобилизованных мужчин, еще не успевших доехать до фронта, еще не вступивших в бой, еще не успевших даже начать «защищать этот ваш пресловутый русский мир », а сколько осталось калеками после ранений и сколько из раненых не увидит рассвет на следующий день.



Лучше бы они выбрали тюрьму, но это их выбор.



В россии заявили, что ликвидировано более 60 российских кафиров. По другим данным, армия путина потеряла 600 своих бойцов.



Вот что пишут русские в своих ВК:

Алина Белова: «На тот момент было заселено 700 человек, то есть в 10 раз больше, чем вы (мо рф) говорите»

Кристина Епифанова: «Как же это все бесит уже!!! Телефоны были разрещенны! Щас вспоминаю разговор с мужем, что сами командиры им говорили, что пришла сводка, что кто то сдал их и причем свои же, но командиры ничего не предприняли, не искали этих крыс, и вовремя не съехали! Хотя знали, что враг знает где находятся !И мирные жители ,,типо,,были против что наши там!!!»

Надежда Родионова: «Ринат, там были и тольяттинские. Потери там большие, у меня там 2 брата были один уже отзвонился в госпитале, а вот другого нет новостей»

Анна Иванова: «Наталья, нет конечно, у нас всегда так, волки в овечьей шкуре сделали виноватыми ребят, еще и лгут о том что погибших в 10 раз меньше!»

Анастасия Сергеева ответила Ирине: «Ирина, Симки ВСЕХ операторов связи рф уже в продаже в Макеевке кстати»

Анастасия Сергеева ответила Злой: «Злой, ну вот пока вы в это и верите прилеты так и будут, нужно больше дисциплины и меньше сопель от жены которые по 150 раз в день звонят.»

Виктория Нефедова: «Мой мужчина мне сказал, о том что телефоны запретили..он сломал телефон в поезде и симку даже порезал.

Ирина Задорина ответила Maria: «Maria, там у командиров есть телефоны с них и звонят. В интернет только через вай-фай, который раздается с местного провайдера.

Проще обвинит ребят чем признать вину и пойти по статье. Им чуть ли не каждый день говорили об этой опасности. Не думаю что они там все такие овощи что бы так поступить халатно.

Anya Anya ответила Maria: «Maria, все повыкидывали телефоны.

Это смешно. Не знаете молчите лучше»

Дарья Кузнецова: «Кому нибудь перезвонили?»

Елена Скворцова: «Дарья, нет. Жду»

Дарья Кузнецова: "И я"

Елена Скворцова: «Дарья, нет, жду 2 часа уже»

Наталья Чернова: «Мы тоже жлем»

Вера Колмогорцева: «Знаю, что 1 взвод жив, у меня там сын, их не было в здании, они в полях были»

Мария Борисова: «Мне тоже через время позвонили и еще женам которых знаю. Всем говорят одно и тоже: в списках не числится.»

Сергей Колесников: «Мария, в каких именно списках? Погибших?»

Мария Борисова ответила Сергею: «Сергей, а ни в каких вообще. Погибших, раненых и пропавших. У них один текст на всех»



Да, на россии мамки, сестры, жены начинают осмысливать, даже учатся считать, а кто и подсчитывать все последствия путинской сво. Но есть одно но, большинство мобиков не будут отмечены ни в одних списках. И соответственно ни выплат, ни тем более почестей и порядка никто не получит. Большинство российских мобиков просто сгорели, топливо плюс четыре попадания HIMARS… из бетона совершили пыль, а из большинства тел кафиров и следа не оставили.



Как оказалось, все мобилизованные были из Самарской области, траурные мероприятия состоятся в четырех городах россии: Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Новый год начался….



Мастерство ВСУ и тупость российских командиров и самих мобиков уже в 2023 году позволила установить рекорд по уничтожению первых последних, как в живой силе так и в единицах техники.