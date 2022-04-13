Новый главнокомандующий армией рф Дворников имеет опыт командования в Сирии

10:32 13 апреля Киев, Украина

Назначение РФ генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, поскольку неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению.

Об этом говорится в недавнем отчете Британской разведки.



Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом РФ, граничащим с Донбассом.



"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили РФ пересмотреть свои действия".