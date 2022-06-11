Новый фаворит путина курирует оккупированными териториями в Украине

Психически нездоровый владимир путин уже начал публично сравнивать себя с Петром I и рассказывать о “собирании русских земель”. Оформить это самое собирание для него призван новый фаворит - первый замглавы администрации президента рф Сергей Кириенко, который зачастил на Донбасс и в оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей.

До сих пор Кириенко отвечал за внутреннюю политику - выборы, партии, молодежные движения и пр. После начала войны Кириенко стал одним из тех, кто активно занимается Украиной. Именно он обнародовал идею "шефства" российских регионов над оккупированными областями.

Накануне издание Медуза опубликовало расследование, главная мысль которого заключается в том, что Кириенко за время войны попал в ближний круг путина и готовит присоединение Донбасса к россии.

Теперь Кириенко курирует самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также занятые российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей Украины.

Как и следовало ожидать, “новая метла” занялась сменой власти в оккупации.

В так называемой “ДНР” под руководством Кириенко сменили “правительство”. Новым премьером самопровозглашенной “ДНР” назначен Виталий Хоценко, уроженец Днепропетровска, который до сих пор был высокопоставленным чиновником в одном из российских министерств.

Назначение Хоценко и смена “правительства” в “ДНР” произошла как раз в то время, когда Кириенко приехал туда с очередной командировкой.

Вечером в среду стало известно, что заместителем главы "правительства ДНР" стал Евгений Солнцев, который был помощником министра строительства России. Замруководителя "администрации главы ДНР" был назначен Александр Костомаров - он занимал пост вице-губернатора Ульяновской области. До Хоценко высокопоставленные российские чиновники вообще не занимали постов в правительствах "республик".

В соседней самопровозглашенной Луганской народной республике накануне заявили, что "слухи об ожидаемой смене правительства не соответствуют действительности", однако в четверг было объявлено о назначении "вице-премьером ЛНР" бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова.

Теперь в оккупационных районах ожидают проведения так называемых “референдумов” о присоединении к россии.

По мнению украинского правозащитника Павла Лиснянского, референдум планируется синхронный, и в ОРДЛО, и в южной части Украины, захваченной россиянами. Запланировали его якобы на 11 сентября.

"Они сейчас готовят процедуру, чтобы применить дистанционное электронное голосование, для которого нужен номер телефона. Если люди не придут, то это будет фиаско"- сказал Лиснянский.

Чтобы фиаско не произошло, и был назначен Кириенко, говорит эксперт по региональной безопасности Национального института стратегических исследований Алексей Ёж, потому что рф столкнулась с управленческими проблемами и в ОРДЛО, и на захваченных после 24 февраля территориях. Именно Кириенко эксперт называет главным в роспроекте создания системы гражданского управления.