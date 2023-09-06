Новый этап сотрудничества: Украина и Румыния подписали важные соглашения

16:51 18 августа Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня 18 августа совершил официальный визит в Бухарест. Во время совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку Шмыгаль сообщил, что правительства Украины и Румынии подписали совместное заявление об усилении сотрудничества в обеспечении транзита украинских товаров.

"Договорились о восстановлении и совершенствовании транспортной инфраструктуры, которую, в частности, разрушила россия. Будем развивать инфраструктуру на границе: подъездные пути, железнодорожное сообщение, расширять действующие пункты пропуска и строить новые", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что планируется также упрощать пограничный таможенный и фитосанитарный контроль в пунктах пропуска и пунктах назначения.



Кроме того,



В то же время в рамках встречи главы правительств Украины и Румынии осуществили обмен нотами по открытию нового пограничного пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету-Мармацией.



Предполагается, что пункт будет функционировать в круглосуточном режиме для автомобильного сообщения и грузо-пассажирских перевозок.



Кроме того, министры подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании, что, по словам Шмыгаля, позволит гражданам Украины и Румынии работать по специальности во время пребывания в стране соседа. Кроме того, Украина Румыния также активизируют сотрудничество в Дунайском регионе через использование существующей портовой инфраструктуры и содействие инвестициям в ее развитие.В то же время в рамках встречи главы правительств Украины и Румынии осуществили обмен нотами по открытию нового пограничного пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету-Мармацией.Предполагается, что пункт будет функционировать в круглосуточном режиме для автомобильного сообщения и грузо-пассажирских перевозок.Кроме того, министры подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании, что, по словам Шмыгаля, позволит гражданам Украины и Румынии работать по специальности во время пребывания в стране соседа.