Новый директор Дипломатической академии при МИД

21:00 25 ноября Киев, Украина

25 ноября глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба представил нового директора Дипакадемии при МИД Геннадия Надоленко.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, Дипломатическая академия является важной составляющей министерства.

"Она должна продолжить не только выполнять ключевые функции по повышению квалификации украинских дипломатов, но и быть неотъемлемой частью украинской интеллектуальной среды, центром событий и дискуссий, который будет задавать свой дискурс", - сказал Кулеба.

Указано, что он определил одним из приоритетов начало программ профессионального обучения для иностранных дипломатов, что будет соответствовать лучшим мировым традициям подготовки специалистов по международным отношениям.

"Среди ключевых направлений наших усилий - диджитализация, развитие экономической и энергетической дипломатии, расширение двустороннего сотрудничества и, безусловно, публичная дипломатия, которая является неотъемлемой частью современной дипломатической службы", - сказал Геннадий Надоленко.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба также выразил благодарность предыдущему директору Сергею Корсунскому за длительную преданную работу на благо развития Дипломатической академии.



Сообщается, что Геннадий Надоленко с 2010 по 2020 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Израиль.