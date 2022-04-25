Новый директор Дипломатической академии при МИД

25 ноября глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба представил нового директора Дипакадемии при МИД Геннадия Надоленко.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По словам Дмитрия Кулебы, Дипломатическая академия является важной составляющей министерства.
Указано, что он определил одним из приоритетов начало программ профессионального обучения для иностранных дипломатов, что будет соответствовать лучшим мировым традициям подготовки специалистов по международным отношениям.
Отмечается, что Дмитрий Кулеба также выразил благодарность предыдущему директору Сергею Корсунскому за длительную преданную работу на благо развития Дипломатической академии.
Сообщается, что Геннадий Надоленко с 2010 по 2020 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Израиль.
Сообщается, что Геннадий Надоленко с 2010 по 2020 год был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Израиль.
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