Новых "граждан" РФ будут использовать для фальсификации выборов в Госдуму

20:52 19 Май Киев, Украина





Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске Проживающим на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" упростили процедуру получения российских паспортов. Теперь этих же людей Кремль использует для фальсификации выборов в Госдуму.Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске Сергей Гармаш

"Социология подтверждает, что электоральная ситуация у «Единой России» не такая, как им нужно, симпатии упали. Для решения проблемы мобилизуются все ресурсы, чему подтверждением является сотрудничество партии власти с преступниками из «Союза ветеранов Донбасса», который курирует Сурков для возвращения в большую политику, хотя еще совсем недавно в Кремле дистанцировались от этой организации!, – заявил он.

Выборы на Донбассе, о которых было заявлено, будут использованы для привлечения голосов 600-800 тысяч и для возможности фальсификации выборов в Государственную Думу в целом, так как проверить их подлинность трудно.

«Более того, сейчас по Донецку идет информация, что ремонтируются помещения для избирательных участков. На мой взгляд, это дезинформация, которая направлена на психологическое давление на Украину. Поскольку трудно представить, как они собираются юридически оформить на территории другого государства, которое не признают как территорию другого государства, провести выборы. Если предположить, что людей будут вывозить на выборы в Ростовскую область, что тоже категорически трудно представить количество транспорта и материальных ресурсов, чтобы вывести 600 тысяч человек в Ростов», – рассказал Сергей Гармаш.

Еще одна возможность, которую российские власти прорабатывают, это голосование онлайн, хотя и есть требование прописки, они могут внести изменения.