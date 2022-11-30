Новых атак со стороны рф можно ждать в любой момент - ГУР

15:01 30 ноября Киев, Украина





Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.



Он отметил, что увеличение количества военных стратегических самолетов на аэродроме Энгельс в Саратовской области не является "каким-нибудь чрезвычайным событием", однако



Скибицкий добавил, что запас ракет в российской федерации уменьшается, поэтому российская армия вынуждена применять старые ракеты, которые были произведены еще при Советском союзе и соответственно нуждаются в дополнительной подготовке. Сейчас ситуация в Украине достаточно спокойная: российская армия осуществляет доразведку и пополняет запасы. Однако новых ракетных ударов со стороны рф можно ожидать в любой момент.Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.Он отметил, что увеличение количества военных стратегических самолетов на аэродроме Энгельс в Саратовской области не является "каким-нибудь чрезвычайным событием", однако ГУР контролирует развитие ситуации и отслеживает количество носителей на авиабазе и их готовность к ударам.Скибицкий добавил, что запас ракет в российской федерации уменьшается, поэтому российская армия вынуждена применять старые ракеты, которые были произведены еще при Советском союзе и соответственно нуждаются в дополнительной подготовке.

"По данным военной разведки Украины, они (россияне — ред.) уже используют стратегический запас по некоторым видам вооружения, а на сколько атак еще хватит ракет, зависит от производства", — добавил представитель ГУР.

По его словам, рф, обходя экономические санкции, еще способна производить крылатые ракеты, применяемые против Украины.



Скибицкий также отметил, что нет данных о поставках в россию ракетного вооружения из Ирана или беларуси, однако переговоры с Ираном вероятно продолжаются.