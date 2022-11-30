Новых атак со стороны рф можно ждать в любой момент - ГУР

Сейчас ситуация в Украине достаточно спокойная: российская армия осуществляет доразведку и пополняет запасы. Однако новых ракетных ударов со стороны рф можно ожидать в любой момент.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
Он отметил, что увеличение количества военных стратегических самолетов на аэродроме Энгельс в Саратовской области не является "каким-нибудь чрезвычайным событием", однако ГУР контролирует развитие ситуации и отслеживает количество носителей на авиабазе и их готовность к ударам.
Скибицкий добавил, что запас ракет в российской федерации уменьшается, поэтому российская армия вынуждена применять старые ракеты, которые были произведены еще при Советском союзе и соответственно нуждаются в дополнительной подготовке.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.
Он отметил, что увеличение количества военных стратегических самолетов на аэродроме Энгельс в Саратовской области не является "каким-нибудь чрезвычайным событием", однако ГУР контролирует развитие ситуации и отслеживает количество носителей на авиабазе и их готовность к ударам.
Скибицкий добавил, что запас ракет в российской федерации уменьшается, поэтому российская армия вынуждена применять старые ракеты, которые были произведены еще при Советском союзе и соответственно нуждаются в дополнительной подготовке.
По его словам, рф, обходя экономические санкции, еще способна производить крылатые ракеты, применяемые против Украины.
Скибицкий также отметил, что нет данных о поставках в россию ракетного вооружения из Ирана или беларуси, однако переговоры с Ираном вероятно продолжаются.
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