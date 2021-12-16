Новые уголовные дела против Порошенко

16:58 10 Июль Киев, Украина





Государственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра



Об этом заявил во время брифинга 10 июля адвокат Порошенко Игорь Головань, передает «Укринформ». Экс-президент обвиняется в злоупотреблении служебным положением и легализации полученных преступных путем средствГосударственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко четыре новые уголовные дела по заявлению олигарха Игоря Коломойского.Об этом заявил во время брифинга 10 июля адвокат Порошенко Игорь Головань, передает «Укринформ».

«Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются ПриватБанка , будто президент Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, вроде Порошенко разглашал банковскую тайну ПриватБанка. И, как обычно, там и злоупотребление служебным положением и легализация средств, полученных преступным путем», - рассказал Головань.

Также правозащитник уточнил, в одном из заявлений Коломойского говорится, что Порошенко якобы нанес ущерб Приватбанку, разглашая банковскую тайну.