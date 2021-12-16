Новые уголовные дела против Порошенко

Экс-президент обвиняется в злоупотреблении служебным положением и легализации полученных преступных путем средств
Государственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко четыре новые уголовные дела по заявлению олигарха Игоря Коломойского.
Об этом заявил во время брифинга 10 июля адвокат Порошенко Игорь Головань, передает «Укринформ».
Государственное бюро расследований возбудило в отношении пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко четыре новые уголовные дела по заявлению олигарха Игоря Коломойского.
Об этом заявил во время брифинга 10 июля адвокат Порошенко Игорь Головань, передает «Укринформ».
Также правозащитник уточнил, в одном из заявлений Коломойского говорится, что Порошенко якобы нанес ущерб Приватбанку, разглашая банковскую тайну.
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