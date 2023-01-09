Новые учения в беларуси: в ВСУ рассказали, участятся ли в Украине воздушные тревоги

С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил беларуси и российской Федерации. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, участятся ли в Украине воздушные тревоги из-за этих учений.
По словам спикера ВС ВСУ, если под видом учений россияне и белорусы собираются что-то спровоцировать, то в Украине будут приняты определенные контрмеры.
Он объяснил, что тревоги объявляются, когда есть определенные признаки, по которым командование принимает решение об объявлении воздушной тревоги в том или ином регионе.
Что известно о новых учениях в беларуси
Ранее Минобороны беларуси анонсировало совместные лётно-тактические учения белорусских и российских военных. Отмечается, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все системы обеспечения.
В Минобороны также заявили, что продолжается наращивание региональной группировки войск беларуси и россии. В страну продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил рф. С прибывающими подразделениями на полигонах беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.
Впоследствии в Минобороны беларуси сообщили, что учения будут продолжаться с 16 января по 1 февраля 2023 года и в беларусь прибыли российские самолеты, которые примут участие в совместных с россией авиационных военных учениях, которые продлятся до 1 февраля.
В Минобороны также заявили, что продолжается наращивание региональной группировки войск беларуси и россии. В страну продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил рф. С прибывающими подразделениями на полигонах беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.
Впоследствии в Минобороны беларуси сообщили, что учения будут продолжаться с 16 января по 1 февраля 2023 года и в беларусь прибыли российские самолеты, которые примут участие в совместных с россией авиационных военных учениях, которые продлятся до 1 февраля.
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