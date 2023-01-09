Новые учения в беларуси: в ВСУ рассказали, участятся ли в Украине воздушные тревоги

15:00 09 января Киев, Украина

С 16 января по 1 февраля 2023 года пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями Вооруженных сил беларуси и российской Федерации. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, участятся ли в Украине воздушные тревоги из-за этих учений.
"Когда есть угроза нанесения ракетного удара или авиационного удара, тогда будет объявляться тревога. Ничего для нас не меняется, если мы будем иметь информацию о том, что в небе Миг-31, готовится ли вооружение для того, чтобы наносить удары. Без вариантов" , – сказал он.
По словам спикера ВС ВСУ, если под видом учений россияне и белорусы собираются что-то спровоцировать, то в Украине будут приняты определенные контрмеры.
"Они себе объявили (учения, — ред.), чтобы какие-то там провести свои определенные действия, возможно, слаженность, возможно еще что-то", — сказал Игнат.
Он объяснил, что тревоги объявляются, когда есть определенные признаки, по которым командование принимает решение об объявлении воздушной тревоги в том или ином регионе.
"Взлетают самолеты Ту-22 М3, значит дальность применения ракет — 600 км, вот в тех регионах, где есть угроза будет объявлена тревога. Есть ли информация, что могут примениться комплексы такие, как "Искандер". Соответственно, есть ракетная опасность, в регионах, куда они могут достать, объявляется тревога. Когда есть угроза пусков крылатых ракет с Ту-95 или с кораблей, то объявляется по всей стране. Все делается по отработанному алгоритму. А то, что они будут какие-то маневры проводить, ну, пусть проводят", - сказал Игнат.
Что известно о новых учениях в беларуси
Ранее Минобороны беларуси анонсировало совместные лётно-тактические учения белорусских и российских военных. Отмечается, что совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все системы обеспечения.

В Минобороны также заявили, что продолжается наращивание региональной группировки войск беларуси и россии. В страну продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил рф. С прибывающими подразделениями на полигонах беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.

Впоследствии в Минобороны беларуси сообщили, что учения будут продолжаться с 16 января по 1 февраля 2023 года и в беларусь прибыли российские самолеты, которые примут участие в совместных с россией авиационных военных учениях, которые продлятся до 1 февраля.