Новые спутниковые снимки Maxar зафиксировали факт кражи украинского зерна в Крыму

14:38 24 мая Киев, Украина





На снимках, датированных 19 и 21 мая, показаны корабли «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка», пришвартованные рядом с зерновыми Телеканал CNN опубликовал новые спутниковые снимки Maxar Technologies, на которых зафиксировано, как зерно, украденное в Украине, загружают на российские суда в порту Севастополя.На снимках, датированных 19 и 21 мая, показаны корабли «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка», пришвартованные рядом с зерновыми

элеваторами: в их открытые трюмы с конвейера ссыпается зерно.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба корабля уже покинули порт: «Матрос Позынич» плывет по Эгейскому морю в направлении Бейрута, а «Матрос Кошка» все еще находится в Черном море.



Ранее в этом месяце «Матрос Позынич» выполнил аналогичную миссию: погрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Первоначально корабль направлялся с грузом в Египет, но, по словам правительства страны, после предупреждения украинских властей ему отказали в выезде из Александрии. Судну также запретили въезд в Бейрут. В итоге оно пришвартовалось в Латакии в Сирии, где Россия годами поддерживала режим президента Башара Асада.



По данным украинской разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. По оценкам министра агрополитики страны Николая Сольского, российские военные украли на захваченных территориях 400−500 тысяч тонн зерновых культур.