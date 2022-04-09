Новые планы войны: РФ продолжает атаковать Донбасс

Потерпев поражение на севере Украины, захватчик не успокоился и из последних сил пытается взять реванш в войне. Российские войска продолжают перебрасывать силы на Донбасс, говорится в утренней сводке Генштаба в субботу, 9 апреля.

"Оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей... За минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в целях перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ в Белгородской и Воронежской области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник безуспешно вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка.

В Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригоровка и Шевченково.

Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

По данным Пентагона, в районе Донбасса или рядом с ним находятся более 40 российских батальонных тактических групп.