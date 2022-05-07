Новые ограничения Евросоюза против рф

16:05 04 мая Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, о том, что в шестом пакете санкционных ограничений Евросоюза против россии будут четыре отдельных типа санкций.

 
Об этом сообщает ВВС.

Шестой пакет санкций предусматривает:
  • Преследование высокопоставленных российских военных, совершивших военные преступления в Буче и Мариуполе: «Мы знаем, кто вы, вам это не сойдет с рук».

  • Сбербанк, крупнейший банк России, будет отключен от системы банковских переводов SWIFT.

  • Три крупных государственных российских вещательных компании должны быть отрезаны от ЕС по кабелю, спутнику или через Интернет, поскольку она назвала их «рупорами, которые усиливают ложь Путина».

  • Фон дер Ляйен сказала, что ЕС также объявил о прекращении своей зависимости от российской нефти: «Это будет нелегко, но мы просто обязаны это сделать». По ее словам, все поставки российской нефти будут прекращены, но организованно. Сырая нефть будет изъята из производства через шесть месяцев, а нефтепродукты — к концу 2022 года.