Новые ограничения Евросоюза против рф

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, о том, что в шестом пакете санкционных ограничений Евросоюза против россии будут четыре отдельных типа санкций.
Об этом сообщает ВВС.
Шестой пакет санкций предусматривает:
Шестой пакет санкций предусматривает:
- Преследование высокопоставленных российских военных, совершивших военные преступления в Буче и Мариуполе: «Мы знаем, кто вы, вам это не сойдет с рук».
- Сбербанк, крупнейший банк России, будет отключен от системы банковских переводов SWIFT.
- Три крупных государственных российских вещательных компании должны быть отрезаны от ЕС по кабелю, спутнику или через Интернет, поскольку она назвала их «рупорами, которые усиливают ложь Путина».
- Фон дер Ляйен сказала, что ЕС также объявил о прекращении своей зависимости от российской нефти: «Это будет нелегко, но мы просто обязаны это сделать». По ее словам, все поставки российской нефти будут прекращены, но организованно. Сырая нефть будет изъята из производства через шесть месяцев, а нефтепродукты — к концу 2022 года.
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