Новые ограничения Евросоюза против рф

16:05 04 мая Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, о том, что в шестом пакете санкционных ограничений Евросоюза против россии будут четыре отдельных типа санкций.

Об этом сообщает ВВС.



Шестой пакет санкций предусматривает: