Новые данные о количестве жертв в мариупольском драмтеатре, их может быть больше 300

От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания на момент этого террористического акта, говорят об обратном.
Мы сможем восстановить дома, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких. Светлая память всем безобидным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия", - рассказали в горсовете.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания на момент этого террористического акта, говорят об обратном.
Мы сможем восстановить дома, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких. Светлая память всем безобидным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия", - рассказали в горсовете.
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