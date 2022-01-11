Новую порцию путинской "гуманитарной помощи" получили жители оккупированных территорий

08:49 31 Август Киев, Украина

В грузовиках российского "гумконвоя", проследовавшего на Донбасс, якобы перевозили оборудование, медикаменты и детские наборы, однако украинские пограничники не смогли получить информацию о фактическом их содержании, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что действия России являются нарушением украинского суверенитета.



Киев подчеркивал, что



Российское министерство по чрезвычайным ситуациям 27 августа сообщило об отправке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс.



"Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Это более 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости", – утверждают в ведомстве.



Министерство иностранных дел Украины в связи с этим "выразило решительный протест министерству иностранных дел РФ". В украинском МИД подчеркнули, что направление "гумконвоя" на территорию Украины без согласования с украинскими властями является "международно-противоправным деянием против суверенитета Украины".



"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый



Груз, по данным ведомства, ввезли в Украину через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".



"Российская сторона сделала невозможным проведение украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двухсторонними международными договорами", – добавили в МИД.



РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста. Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что действия России являются нарушением украинского суверенитета.Киев подчеркивал, что Россия снабжает боевиков на Донбассе с помощью "гумконвоев"Российское министерство по чрезвычайным ситуациям 27 августа сообщило об отправке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс."Гуманитарная помощь доставлена жителям Донецкой и Луганской областей. Это более 118 тонн медикаментов и предметов первой необходимости", – утверждают в ведомстве.Министерство иностранных дел Украины в связи с этим "выразило решительный протест министерству иностранных дел РФ". В украинском МИД подчеркнули, что направление "гумконвоя" на территорию Украины без согласования с украинскими властями является "международно-противоправным деянием против суверенитета Украины"."Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый гуманитарный конвой для населения временно оккупированных РФ территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в заявлении.Груз, по данным ведомства, ввезли в Украину через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка"."Российская сторона сделала невозможным проведение украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двухсторонними международными договорами", – добавили в МИД.РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.