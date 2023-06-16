Новшества в прохождении военной службы в ВСУ: перспективы и изменения

Минобороны Украины в настоящее время активно работает над внесением изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ). Основным направлением изменений является внедрение стандартов кадрового менеджмента, используемых в НАТО.
Эта информация была официально объявлена пресс-службой министерства 29 мая.
В частности, предполагается:
- четкое разграничение и урегулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период;
- назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
- установление минимальных и максимальных сроков выслуги и в военном звании;
- назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;
- введение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
- рекомендация к увольнению лиц, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе.
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