Новшества в прохождении военной службы в ВСУ: перспективы и изменения

12:49 29 мая Киев, Украина

Минобороны Украины в настоящее время активно работает над внесением изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины (ВСУ).  Основным направлением изменений является внедрение стандартов кадрового менеджмента, используемых в НАТО.
 
Эта информация была официально объявлена пресс-службой министерства 29 мая.
 
В частности, предполагается:
  • четкое разграничение и урегулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период;
  • назначение военнослужащих на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
  • установление минимальных и максимальных сроков выслуги и в военном звании;
  • назначение на высшие должности по рейтинговому принципу;
  • введение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
  • рекомендация к увольнению лиц, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе.
"После разработки, согласования и рассмотрения Кабмином проекта изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины", - добавили в Минобороны.