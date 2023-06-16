Новшества в прохождении военной службы в ВСУ: перспективы и изменения

Эта информация была официально объявлена пресс-службой министерства 29 мая.

В частности, предполагается:

"После разработки, согласования и рассмотрения Кабмином проекта изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет подан главе государства для введения в действие указом президента Украины", - добавили в Минобороны.