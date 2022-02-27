Новости из Харькова: “Держим оборону”

10:34 27 Февраль Киев, Украина

Из Харькова сообщили о том, что в российской армии воюют лица от 17 до 25 лет. Сегодня им был дан жесткий отпор.

берем оружие, зажигательные смеси... большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - говорится в сообщении. «Буквально за 2 часа мы выбили половину русни из города . Держим оборону,оружие, зажигательные смеси... большинство из них пацанылет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - говорится в сообщении.

Под подъездом одного из домов Харькова стоит одна единица российской военной тхники. Пять солдат на ступеньках подъезда. Говорят, что они так спрятались из-за того что с частников начали в спину стрелять.