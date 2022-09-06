Новоизбранная премьер-министр Великобритании в ближайшее время нанесет визит в Киев

07:29 06 сентября Киев, Украина

Лиз Трасс, новоизбранная премьер-министр Британии, в ближайшее время может приехать в Киев. В МИДе уже начали готовить визит политику.

 
Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за семь дней до начала полномасштабного вторжения россии. Потом она неоднократно выражала желание приехать в Украину.
 
"Когда (Трасс) формально станет премьером (6 сентября), я думаю, сразу же состоится звонок, и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор, и приезд Лиз Трасс в Киев" , - сказал Пристайко.