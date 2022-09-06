Новоизбранная премьер-министр Великобритании в ближайшее время нанесет визит в Киев

Лиз Трасс, новоизбранная премьер-министр Британии, в ближайшее время может приехать в Киев. В МИДе уже начали готовить визит политику.
Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телемарафона.
Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за семь дней до начала полномасштабного вторжения россии. Потом она неоднократно выражала желание приехать в Украину.
Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за семь дней до начала полномасштабного вторжения россии. Потом она неоднократно выражала желание приехать в Украину.
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