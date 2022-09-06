Новоизбранная премьер-министр Великобритании в ближайшее время нанесет визит в Киев

07:29 06 сентября Киев, Украина

Лиз Трасс, новоизбранная премьер-министр Британии, в ближайшее время может приехать в Киев. В МИДе уже начали готовить визит политику.

Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телемарафона.



Дипломат напомнил, что последний раз Трасс была в Киеве 17 февраля, за семь дней до начала полномасштабного вторжения россии. Потом она неоднократно выражала желание приехать в Украину.