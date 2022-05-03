Новое ядерное противостояние между США и блоком Россия-Китай

Не на долго мир забыл о ядерной мировой угрозе. Но слава ядерной державы, ушедшей в небытие, не дает покоя новому «хозяину империи» - России. И снова в мире растет новый опасный виток ядерного безумия. Что ожидает человечество в будущем?

29 июля в Женеве состоялся первый раунд возобновленного российско-американского диалога по стратегической стабильности, включая ядерное вооружение. Договоренность о его перезапуске стала главным практическим итогом июньского саммита президентов США и России. Но насколько надежны обещания Москвы – известно многим странам.

Китай же отказался участвовать в переговорах по контролю над ядерными вооружениями, заявляя, что его арсенал несопоставим с американским и российским.

По информации Пентагона, в 2020 году Пекин имел чуть более 200 ядерных боезарядов и собирается вскоре удвоить их количество.

Согласно последним данным, США располагают 3,8 тысячи единицами ядерного оружия, из которых около двух тысяч находятся на консервации, и 800 носителями. У России 1420 ядерных боеприпасов на 517 развернутых носителях. Вряд ли это сдержит Россию.

В конце июня в ООН заявили, что опасность использования ядерного оружия находится на небывало высоком за последние десятилетия уровне и режим контроля над вооружениями "продолжает разрушаться".