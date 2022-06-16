Новое оружие от Запада позволит Украине вернуть все свои земли

13:40 16 июня Киев, Украина

Оружие, переданное Западом поможет вернуть временно оккупированные территории.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым", – сказал Резников

Резников отметил, что Крым – это стратегическая цель для государства, потому что это украинская территория, но отметил, что Украина будет двигаться шаг за шагом.



Первым этапом, по словам главы Минобороны, будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в противостоянии российским войскам. Второй этап, по словам Резникова, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения 24 февраля.



Только на третьем этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины того, "как освобождать территории, включая Крым".



На вопрос о том, может ли попытка вернуть Крым военным путем еще больше спровоцировать россию, которая оккупировала полуостров в 2014-м и считает его "частью рф", Резников сказал, что это не рассматривалось.