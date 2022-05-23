Новая Зенландия будет обучать украинских бойцов

08:00 23 мая Киев, Украина

В Европу будут отправлены новозеландские военные для обучения украинских бойцов из артиллерии.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник, пишет местное издание Newshub.



Новозеландские военные будут показывать, как пользоваться пушкой L119 (она же M119). Обучение каждого орудийного расчета будет длиться около недели, тренировки запланированы для 230 украинских артиллеристов.



L119 – это легкое 105-мм орудие, предназначенное для поддержки пехоты. Эта пушка мобильнее, чем системы большего калибра, но у нее не такая большая дальнобойность и мощность действия.

"Новую Зеландию конкретно попросили отправить команду тренеров с этой целью", – подчеркнула Ардерн.



Процесс будет координироваться Великобританией. Она обеспечит перелет новозеландских военных, предоставит боеприпасы и другое необходимое оборудование.



Новая Зеландия в свою очередь передаст Украине около 40 орудийных прицелов, а также небольшое количество боеприпасов для учебных целей.