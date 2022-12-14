Новая Зеландия выделит Украине средства на гуманитарную помощь

08:44 14 декабря Киев, Украина

Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов на гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаиа Махуты, опубликованном 14 декабря.

"Новая Зеландия предоставит дополнительные три миллиона долларов (новозеландских долларов - ред.) через Международный комитет Красного Креста", - отметил глава МИД.

Махута уточнила, что главным образом речь идет о закупке медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов.

"Этот последний взнос является дополнением к ранее предоставленной гуманитарной помощи в размере 7,93 миллиона (новозеландских долларов)", - указала министр.

Она подчеркнула, что новая помощь активизирована на фоне усиления российских атак на критически важные объекты национальной инфраструктуры Украины, что еще больше усугубило серьезный гуманитарный кризис, вызванный незаконным вторжением.