Новая Зеландия выделит Украине средства на гуманитарную помощь
08:44 14 декабря Киев, Украина
Новая Зеландия предоставит Украине 1,9 миллиона долларов на гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаиа Махуты, опубликованном 14 декабря.
"Новая Зеландия предоставит дополнительные три миллиона долларов (новозеландских долларов - ред.) через Международный комитет Красного Креста", - отметил глава МИД.
Махута уточнила, что главным образом речь идет о закупке медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов.
"Этот последний взнос является дополнением к ранее предоставленной гуманитарной помощи в размере 7,93 миллиона (новозеландских долларов)", - указала министр.
Она подчеркнула, что новая помощь активизирована на фоне усиления российских атак на критически важные объекты национальной инфраструктуры Украины, что еще больше усугубило серьезный гуманитарный кризис, вызванный незаконным вторжением.
"Нацеленность россии на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру вызывает сожаление... Мы призываем россию немедленно прекратить нападения", - подытожила Махута.
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