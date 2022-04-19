Новая Зеландия ввела санкции в отношении ряда финучреждений рф

13:59 19 апреля Киев, Украина

МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций в отношении почти двух десятков российских банков и финансовых институтов из-за вторжения армии РФ в Украину.

Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80% общего объема банковских активов России», — говорится в сообщении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты.

В документе отмечается, что, помимо ЦБ РФ, под санкции попали: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, «Альфа-банк», банк «Россия», банк «Открытие», МКБ, Совкомбанк, «СМП банк», Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Российский национальный коммерческий банк, а также Российский фонд прямых инвестиций.



В МИД Новой Зеландии подчеркнули, что ограничения затронули основные финансовые учреждения и наиболее крупные банки. А еще семь банков попали в санкционный список за связь с олигархами, российским военно-промышленным комплексом и поддержку аннексии Крыма.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости российской армии. Новая Зеландия продолжает осуждать развязанную Путиным войну и настаивает на расследовании Международным уголовным судом зверств, совершенных в отношении граждан Украины», — заявила Наная Махута.

В течение последнего месяца Новая Зеландия ввела несколько пакетов санкций.