Новая Зеландия ввела санкции в отношении ряда финучреждений рф

МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций в отношении почти двух десятков российских банков и финансовых институтов из-за вторжения армии РФ в Украину.
В документе отмечается, что, помимо ЦБ РФ, под санкции попали: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, «Альфа-банк», банк «Россия», банк «Открытие», МКБ, Совкомбанк, «СМП банк», Черноморский банк развития и реконструкции, Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Новикомбанк, Российский национальный коммерческий банк, а также Российский фонд прямых инвестиций.
В МИД Новой Зеландии подчеркнули, что ограничения затронули основные финансовые учреждения и наиболее крупные банки. А еще семь банков попали в санкционный список за связь с олигархами, российским военно-промышленным комплексом и поддержку аннексии Крыма.
В МИД Новой Зеландии подчеркнули, что ограничения затронули основные финансовые учреждения и наиболее крупные банки. А еще семь банков попали в санкционный список за связь с олигархами, российским военно-промышленным комплексом и поддержку аннексии Крыма.
В течение последнего месяца Новая Зеландия ввела несколько пакетов санкций.
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