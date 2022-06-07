Новая Зеландия ввела санкции против "Газпрома" и еще более 40 компаний из рф и беларуси

16:22 07 июня Киев, Украина

Новая Зеландия продолжает твердо противостоять путинскому вторжению, вводя санкции и принимая меры для поддержки Украины.

Об этом сообщила глава МИД Наная Махута

Новые санкции затронут 44 компаний из россии и беларуси, среди них есть «Газпром» и шесть белорусских оборонных предприятий, говорится в заявлении на сайте правительства страны.

«Крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, попавших под санкции сегодня, играют решающую роль в разжигании незаконной и ничем не спровоцированной войны в Украине. Новая Зеландия продолжает вводить санкции, чтобы заставить россию прекратить войну».

Министр добавила, что попавшие под санкции компании контролируются правительством путина и имеют стратегическое значение для россии, так как обеспечивают сырьем, инфраструктурой, связью, транспортом и оружием.



Напомним, 11 мая власти Новой Зеландии ввели санкции против еще восьми российских граждан и организаций, ответственных за распространение дезинформации и кибератаки на Украину. В санкционный список страны уже входят десятки граждан и организаций, включая президента россии владимира путина, членов Госдумы, Совфеда и Совета безопасности страны, военная и экономическая элита страны. Его также пополнили официальный представитель Министерства обороны рф Игорь Конашенков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент минобороновского медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и соучредитель новостного сайта NewsFront Михаил Синелин.