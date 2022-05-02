Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и 6 предприятий РФ

11:12 02 мая Киев, Украина

Власти Новой Зеландии ввели новые санкции против россии.Очередной пакет санкций коснется 170 членов Совета Федерации Федерального собрания рф и шести оборонных предприятий.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.



Список организаций и сенаторов пока не раскрывается.



Ранее Новая Зеландия также ввела санкции против 18 российских финансовых учреждений. В список попали в том числе Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния.



После вторжения России в Украине целый ряд стран ввели жесткие санкции против РФ. Более того, страны Евросоюза задумываются о том, чтобы ввести уже шестой по счету пакет санкционных мер, куда могут ввести ограничения на поставки нефти. Предыдущий, пятый пакет ограничений ЕС ввел 8 апреля. Он включает полное эмбарго на импорт российского угля.