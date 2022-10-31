Новая Зеландия расширила санкции против россии

Правительство Новой Зеландии сообщило о расширении санкций против ряда российских граждан и организаций, причастных к военной сфере и пропаганде, на фоне вторжения россии в Украину.
Об этом сообщает 1News.
Об этом сообщает 1News.
В частности, под санкциями оказались такие российские медиа как информационное агентство Инфорос и крымское пропагандистское издание NewsFront.
Кроме того, в санкционный список вошли руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных группировок, связанных с ЧВК "Вагнер".
В целом Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц.
Кроме того, в санкционный список вошли руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных группировок, связанных с ЧВК "Вагнер".
В целом Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц.
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