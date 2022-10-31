Новая Зеландия расширила санкции против россии

14:12 31 октября Киев, Украина

Правительство Новой Зеландии сообщило о расширении санкций против ряда российских граждан и организаций, причастных к военной сфере и пропаганде, на фоне вторжения россии в Украину.



Об этом сообщает 1News.

"Сегодня мы вводим санкции против 14 человек и семи организаций в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, контролируемые россией каналы дезинформации, а также военизированная организация и ее старшее командование", - говорится в сообщении.

В частности, под санкциями оказались такие российские медиа как информационное агентство Инфорос и крымское пропагандистское издание NewsFront.



Кроме того, в санкционный список вошли руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных группировок, связанных с ЧВК "Вагнер".



В целом Новая Зеландия ввела санкции против более 1200 российских физических и юридических лиц.