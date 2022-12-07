Новая волна мобилизации станет проблемой для кремля - ​​ISW

10:05 07 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны



Как отмечается в публикации, в частности, пресс-секретарь кремля дмитрий песков 6 декабря призвал россиян полагаться на сообщения минобороны россии и президента и игнорировать "провокационные сообщения", опубликованные в социальных сетях, таких как Telegram, о второй волне мобилизации. Кремль реагирует на слухи о второй волне мобилизации в россии, явно пытаясь справиться с ростом общественного беспокойства и взять под контроль информационное пространство, однако этих усилий недостаточно, чтобы устранить все проблемы и компенсировать человеческие потери в войне против Украины.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) Как отмечается в публикации, в частности, пресс-секретарь кремля дмитрий песков 6 декабря призвал россиян полагаться на сообщения минобороны россии и президента и игнорировать "провокационные сообщения", опубликованные в социальных сетях, таких как Telegram, о второй волне мобилизации.

"Заявление пескова, вероятно, направлено на дискредитацию роста влияния как российской оппозиции, так и проверенных Telegram-каналов, постоянно сообщающих о признаках намерения кремля возобновить мобилизацию в 2023 году", - считают аналитики.

При этом президент россии владимир путин также ужесточает меры, чтобы мобилизованные мужчины и их семьи не жаловались на проблемы с мобилизацией. В частности, путин подписал закон о запрете митингов в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах и церквях,

"Кремль, похоже, отходит от ограниченных заявлений о войне, которые он использовал, чтобы уменьшить обеспокоенность широкой российской общественности по поводу войны, вероятно, в попытке подготовить общественность к предстоящим волнам мобилизации", - считают в Институте.

Аналитики также напоминают, что власти Белгородской и Курской областей россии объявили о формировании отрядов территориальной обороны, в результате чего многие мирные жители оказались на войне под абсурдным поводом угрозы украинского наземного нападения на приграничные районы рф. Также ранее ISW сообщал, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать аналогичные неправдоподобные теории об украинской наземной угрозе российской территории.

"Московские чиновники даже расклеили по всему городу рекламу спецоперации, которую раньше ISW наблюдал только в отдаленных городах и населенных пунктах летом 2022 года в разгар российских кампаний по набору добровольцев. Однако этих информационных условий, пожалуй, недостаточно, чтобы убедить население россии в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая неудовлетворительную реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом", — говорится в сообщении.

Такими действиями кремль рискует еще больше взорвать свой авторитет, объявляя о мобилизации, предусматриваемой неофициальными источниками, но не обсуждаемой российскими официальными лицами. российские чиновники сталкиваются с серьезными проблемами, уравновешивая потребности россии в формировании сил, требующих активной поддержки сообщества блогеров, а также контроля над российским информационным пространством, отмечают в ISW.



Аналитики Института отмечают, что решение путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже официально объявить войну Украине не устранит неотъемлемые ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе.

"Минобороны россии может одновременно обучать лишь около 130 000 призывников в течение двухлетнего цикла призыва в мирное время, и болезненно боролось за подготовку большего количества мобилизованных мужчин за короткий период", - отмечается в сообщении.

Учитывая заявления украинского военного командования, аналитики отмечают, что кремлю понадобилось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые из этих частей, в то время как другие плохо подготовленные и плохо обеспеченные подразделения, сформированные из мобилизованных, были преждевременно отправлены на передовую.