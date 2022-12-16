Новая ракетная атака: во всех регионах Украины воздушная тревога

09:06 16 декабря Киев, Украина

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, граждан предупреждают о возможной ракетной атаке российских террористов. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в пятницу, 16 декабря.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.

Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что до 10 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 находились в районе Каспийского моря и произвели запуски ракет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что первые ракеты уже заходят.
 
"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум", – написал глава области.