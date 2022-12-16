Новая ракетная атака: во всех регионах Украины воздушная тревога

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, граждан предупреждают о возможной ракетной атаке российских террористов. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в пятницу, 16 декабря.
Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.
Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что до 10 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 находились в районе Каспийского моря и произвели запуски ракет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что первые ракеты уже заходят.
Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.
Военный журналист Андрей Цаплиенко написал в Telegram, что до 10 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 находились в районе Каспийского моря и произвели запуски ракет.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что первые ракеты уже заходят.
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