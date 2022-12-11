Новая матрёшка путина

Матрёшка любимая игрушка и самый ходовой сувенир на московии. И на основе матрёшки всё в россии и построено. Государство в государстве: в россии есть государство московия, в московии есть кремль, в кремле свое государство – «коллективный путин» и так далее. То же самое с армией: путин рассказывает про «вторую армию мира», военкомы совсем про другую армию рфии, фсб и россгвардия думают, что они отдельная армия-матрёшка «коллективного путина», а пригожин и кадыров вобще завели свои отдельные армии-матрешки, так сказать частные карманные армии для своих личных отдельных государств.

И самое интересное, что не всегда понятно сколько маленьких матрёшек внутри первой, большой матрёхи.

И сегодня это очень пугает путина, который понимает, что с помощью таких армий-матрёшек его могут лишить как трона, так и страны… и возможно жизни.

Как сообщают аналитики Института изучения войны 26 ноября россия завела «нового игрока» на поле боя.

Прокремлевский бизнесмен Армен Саркисян стал новым администратором тюрем и будущим руководителем ЧВК, которая, как надеются, станет чем-то вроде ЧВК Вагнер. Создание этой структуры — попытка создать противодействие фактической монополии олигарха Евгения Пригожина в сфере российских ЧВК.

пУтин начал побаиваться своего экс-повара и поэтому решил создать новую ЧВК-матрёшку для ослабления Пригожина.

Что известно об Армене Саркисяне? В определенных кругах он более известный как криминальный авторитет и теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке Донецкой области по прозвищу «Горловский». Занимается мародерством и отжимом бизнеса на оккупированных территориях Украины. Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны: новая ЧВК Саркисяна, должна завербовать «значительное» количество людей в тюрьмах за ограниченный период времени. Ее цель — усилить оккупационную армию и стать чем-то вроде ЧВК Вагнер. Спонсировать работу новых наемников берется российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян. Он владелец связанной с «Газпромом» компании «Ташир холдинг», к которую также входит компания «Электрические сети Армении». Один из спонсоров российской агрессии против Украины.

Кроме Саркисяна, присоединиться к войне против Украины планируют и чеченские подразделения. Лидер Чечни рамзан кадыров с президентом рф путиным планируют создать новые подразделения российской армии и Росгвардии в которые войдут чеченцы. Российские официальные лица могут и дальше продвигать параллельные военные структуры кадырова и усилия Саркисяна, чтобы иметь возможность противодействовать с все большим влиянием пригожина, который, вероятно, использует собственные параллельные военные структуры, чтобы утвердиться как центральная фигура в российском ультранационалистическом сообществе.